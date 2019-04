Une invitation à la Maison des jeunes en fête

Le 30 mars prochain, la Maison des jeunes Sac-Ados vous invite à une grande journée de plein air pour toute la famille. Lors de cet événement, plusieurs activités seront organisées.

C’est ainsi que l’organisation a planifié une grande journée de plein air le 30 mars prochain. Hockey bottine, glissade, randonnée en raquettes, structures gonflables et maquillage pour les enfants sont au programme. Un feu sera aussi de la partie avec un bon chocolat chaud pour réchauffer les plus frileux. Il y aura aussi un service avec hotdogs et de la tire d’érable.

En évolution constante

La Maison des jeunes Sac-Ados de Chibougamau est un organisme en santé et services sociaux où les jeunes peuvent progresser face aux grandes étapes de l’adolescence. « C’est un moyen d’intégrer la jeunesse à la société en les reconnaissant comme membre à part entière de la communauté à travers un lien d’appartenance », mentionne le directeur général, André Verreault. L’organisme a pour mission d’améliorer la qualité de vie des jeunes de 12 à 17 ans. Comme le souligne le directeur général : « Tout au long de l’année, nous organisons de multiples activités de sensibilisation, de prévention et de socialisation. Nous désirons amener les jeunes à acquérir différents outils en leur faisant vivre une multitude d’expériences positives. »

« Présentement, nos services sont en évolution constante : nous nous sommes dotés d’une structure organisationnelle qui oriente les jeunes dans un cadre bien défini. Nous avons ajouté les services d’un intervenant jeunesse ayant comme principal objectif d’offrir un soutien au quotidien à nos jeunes. Le travail auprès des jeunes se fait de manière structurée. Les activités animées à la Maison des jeunes sont orientées vers des buts d’intervention bien précis et bien définis. Le fait de se professionnaliser encore plus n’enlève en rien le brin de folie de l’organisation. Nous croyons fermement en l’équilibre entre l’intervention sociale professionnelle et la couleur, parfois éclatée, du canal utilisé pour l’intervention. Cette approche démontre l’écoute et l’adaptation aux besoins des jeunes. Cela crée un lien de confiance, un sentiment d’appartenance envers l’organisme et ses employés », précise André Verreault

Autonome, enraciné et impliqué

Celui-ci poursuit : « Nous sommes un organisme communautaire autonome, impliqué et enraciné dans la communauté. La Maison des jeunes Sac-Ados de Chibougamau est présente et bien positionnée pour contribuer au bienêtre des jeunes et des gens qui la côtoient. En étant sur différentes tables de concertation, nous faisons valoir les besoins et la réalité de la jeunesse et collaborons à différents projets en lien avec notre mission. »