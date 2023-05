Une nouvelle activité de réseautage pour les femmes

Les nouvelles arrivantes de la région sont invitées à participer gratuitement à un événement de réseautage organisé par le Comité Condition Féminine Baie-James.

Le 10 mai de 17 h à 20 h au Club de golf de Chibougamau, les participantes pourront assister à plusieurs activités, visant à favoriser l’inclusion des nouvelles arrivantes au sein de la communauté, en leur permettant de rencontrer d’autres personnes engagées dans leur milieu et ainsi, parfaire leur réseau de contacts.

Formule

Dès 17 h, les participantes auront la chance d’entendre trois nouvelles arrivantes présenter leurs parcours et leur partager des conseils, sous forme de panel de discussion. Ce panel sera composé de Marie-Ève Barbeau, spécialiste en procédés administratifs – Sécurisation culturelle du CRSSS de la Baie-James; d’Adélaïde Assouma, créatrice de beauté et de mode pour Adé Beauté; et de Pascale Masson Trottier, directrice de FaunENord. Une période de questions sera également proposée. Cette activité est réservée aux femmes. Ensuite, les participant.e.s seront invités à participer à une activité de réseautage dirigée, de type speed meeting. Des groupes de quatre personnes seront créés, et pendant quelques minutes, les participant.e.s devront partager leurs intérêts, leur profession et tout autre aspect intéressant de leur quotidien. Ici, tous et toutes sont invité.e.s à participer : nouvelles arrivantes, femmes établies de la région, représentant.e.s de loisirs, de sports ou d’activités sociales, etc. Cette activité est conçue pour permettre aux nouvelles arrivantes de développer leur réseau de contacts professionnels, de découvrir de nouveaux loisirs et ainsi, de favoriser l’établissement durable dans la région.

Enfin, les participant.e.s pourront se détendre et discuter avec un cocktail et des bouchées lors du temps de discussion libre.

L’objectif est de leur permettre d’échanger dans un cadre informel et de consolider les rencontres faites préalablement. « Nous sommes ravis d’organiser cet événement de réseautage pour les nouvelles arrivantes de la région », a déclaré Dominique Simard, présidente du Comité Condition Féminine Baie-James. « Nous savons que les personnes nouvellement établies dans la région peuvent avoir des difficultés à connecter avec d’autres personnes et à établir des relations durables, et nous voulons les aider à surmonter ces défis en offrant une occasion unique de rencontres. »

Réservation

Il est possible de réserver votre place dès maintenant, tout à fait gratuitement, en remplissant ce formulaire. Le nombre de places étant limité, faites vite pour ne pas manquer cette occasion unique de réseautage et de développement! La participation des représentant.e.s des activités sportives, de loisirs et de clubs sociaux de la région est fortement conseillée pour la seconde partie de l’événement. La confirmation de participation est également nécessaire pour prévoir le bon déroulement des activités.

Cette activité est réalisée grâce à l’aide financière et le soutien des partenaires de l’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région du Nord-du-Québec, secteur Baie-James 2022-2024, soit le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, l’Administration régionale Baie-James, et le Comité condition féminine Baie-James.