Une nouvelle gamme pour BoreA Sens

BoreA, l’entreprise de produits de santé naturels basée à Chapais mettra sur le marché en avril une nouvelle gamme de produits de santé prêts à utiliser.

La collection Black Jack Fir, destinée à l’application sur la peau grâce à une bille, ne nécessite aucune dilution, car elle est mélangée à de l’huile de canneberge.

Souvent, il faut diluer certaines huiles essentielles afin d’éviter les réactions cutanées. Black Jack Fir fait l’économie de ces inconvénients. « C’est pour une clientèle qui connait moins les huiles essentielles », précise le président directeur général de l’entreprise, Jean-Claude Villeneuve.

La nouvelle collection a été créée par l’aromathérapeute Julie Nault, qui est également directrice vente et marketing de BoreA Canada, un autre maillon de la chaine d’entreprises administrées par Jean-Claude Villeneuve et Lina Villeneuve. Elle comprend notamment des produits pour lutter contre les douleurs musculaires et l’insomnie, ou encore pour éloigner les moustiques. Ils contiennent tous, en plus de l’huile de canneberge, des huiles essentielles de sapin baumier, d’épinette noire et de pin gris. « Selon la fonction, on rajoute une autre huile essentielle pour rehausser la synergie des autres huiles essentielles », explique Jean-Claude Villeneuve.

Le choix de la canneberge

La sélection de l’huile de canneberge est le résultat d’un travail attentif. « Souvent, [les fabricants] utilisent de l’huile de noix de coco pour ce genre de mélange, explique M. Villeneuve. Elle est bonne pour ça et elle n’est pas chère. Mais on voulait quelque chose de canadien. On avait aussi pensé à la camerise, au tournesol. Les huiles canadiennes ont toutes une odeur; on voulait la plus agréable et la plus neutre. »

BoreA Sens a trouvé un fabricant dans les Bois-Francs auprès de qui s’approvisionner. Les ingrédients sont assemblés et embouteillés à Chapais, dans des bouteilles importées d’Europe.

Sonder la demande

La nouvelle gamme de produits Black Jack Fir ne devrait pas exiger plus de prélèvement dans la forêt puisqu’une grande partie des ingrédients proviennent de résidus forestiers. Par ailleurs, en attendant de constater son succès, la production commencera modestement. « On ne se sait pas encore si on va vendre mille bouteilles par semaine ou par année », nous dit Jean-Claude Villeneuve, qui croit néanmoins que la nouvelle gamme a le potentiel de devenir aussi populaire que ses autres produits. Ils seront vendus en ligne et dans un marché de niche à développer aux États-Unis et au Canada, par exemple dans les magasins de produits naturels.

Le premier produit, Nuque épaules, sera mis en vente en avril. BoreA Sens sera ensuite au Salon du commerce de Chibougamau, début mai pour y présenter son chasse-moustique.