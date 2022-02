Une nouvelle greffière et responsable des communications à la Ville

La Ville de Chapais a nommé la semaine dernière Kate Kirouac au poste de greffière et responsable des communications. Le conseil devait combler ce poste à la suite de la nomination de Mélanie Gagné à la direction générale lors de la réorganisation de la haute direction de la Ville au mois de juin 2021. Entretien avec la nouvelle porte-parole de l’administration municipale.

Il faut se rappeler qu’une modification importante à la structure organisationnelle avait été faite au printemps alors que la directrice générale de l’époque, Mariève Bernier, avait demandé d’occuper d’autres fonctions au développement stratégique et céder son poste à Mélanie Gagné. Depuis, madame Bernier, qui était aussi greffière, a décidé de quitter son emploi à la Ville.

Un beau défi

Native de Chapais, Kate Kirouac était jusqu’à tout récemment employée de la direction régionale de la Protection de la faune et a aussi occupé, au début des années 2010, des fonctions d’agente de communication et chargée de projet chez Tourisme Baie-James. C’est le gout de relever de nouveaux défis qui a poussé madame Kirouac à poser sa candidature sur le poste de greffier et responsable des communications de la Ville de Chapais. « J’aimais mon emploi avec la protection de la faune, mais le poste s’est affiché à la Ville et je trouvais que ça correspondait en tout point à mes intérêts et mes champs de compétence. J’avais le gout de relever le défi, alors j’ai appliqué et j’ai été choisie. »

Madame Kirouac avoue que c’est un beau défi, puisque le poste de greffière comporte beaucoup de tâches et de nombreuses responsabilités. Malgré quelques petites craintes qui sont normales, elle est confiante que le poste est fait pour elle. « Si la Ville m’a embauchée, c’est qu’elle croyait en moi et, moi aussi, je crois en mes compétences. Je suis débrouillarde. Je sais que je vais relever le défi. »

Comme elle est déjà en fonction depuis quelques jours, elle a déjà pu faire connaissance avec son équipe. « J’ai vraiment de bons collègues. Il y a déjà un beau travail d’équipe qui s’installe. Les gens connaissent leurs dossiers, c’est rassurant » affirme-t-elle.

Le greffier

C’est un métier peu connu que celui de greffier. Quelles sont ses tâches exactement? « Le greffier dans sa tâche la plus connue prépare, fait les suivis et assiste aux rencontres plénières avec les élus. Il assiste aussi aux séances du conseil municipal et est responsable de produire le procès-verbal de cette rencontre », explique Kate Kirouac. Elle ajoute : « Quand il est plus loin des projecteurs, c’est le greffier qui assure la rédaction et la procédure d’adoption des règlements municipaux. Il sera derrière la rédaction d’avis publics, la gestion des contrats, les protocoles d’entente et les politiques internes », précise-t-elle.

Une des tâches importantes du greffier est d’être à l’affut de tous les changements réglementaires qui pourraient survenir au niveau des lois. C’est donc à lui qu’incombe de s’assurer que sa municipalité respecte la Loi sur les cités et villes et toutes autres lois qui touchent la municipalité.

« Je me suis déjà inscrite à plusieurs formations pour être certaine que je serai à la fine pointe des derniers règlements et la plus efficace possible et pour mieux faire mon travail. Je crois aussi beaucoup à la formation continue. »

Communication

Madame Kirouac sera également la responsable des communications de la Ville de Chapais et des demandes d’accès à l’information. Du côté des communications, nous pensons rapidement aux communications avec les médias. Il y aussi la communication avec la population qui est importante pour la nouvelle greffière. « La gestion des réseaux sociaux fera aussi partie de mes tâches ainsi que le site Internet. Nous avons d’ailleurs un projet de refonte dans les prochains mois du site de la ville », laisse-t-elle entendre.

Pour ce qui touche aux droits d’accès à l’information, nous ne sommes pas en mesure de connaitre le nombre de demandes qui sont faites par année, mais cette fonction regroupe, bien entendu, les demandes des médias, et aussi celle des citoyens qui voudraient avoir certaines informations au sujet de la municipalité. « À ce niveau, mon rôle sera de les recevoir, de les analyser et d’évaluer si les informations qui nous sont demandées ne sont pas confidentielles et qu’elles peuvent être communiquées », conclut-elle.

Le conseil municipal a officialisé l’embauche de madame Kirouac le 15 février, mais celle-ci est en poste depuis le 31 janvier dernier.