La Sentinelle est distribuée par la poste

Karine Desbiens, éditrice-présidente des journaux La Sentinelle et Le Jamésien, au nom de toute l’équipe du journal

L’équipe du journal est bien présente en temps de crise. Notre mission de vous informer et d’être là, avec vous, n’a jamais pris autant de sens. C’est vrai à travers nos journaux en version papier et aussi sur lasentinelle.ca. Les deux se complètent et l’un ne pourrait maintenant exister sans la présence de l’autre.

Dans les dernières semaines, nous avons donné un congé temporaire à nos camelots. Cette quarantaine de jeunes étaient un bras tendu entre le journal et les communautés de Chibougamau et de Chapais. Pour garder ce lien qui nous unit à vous, nous avons dû prendre d’autres moyens. Cette semaine, la direction a décidé de vous offrir cette édition par la poste, gratuitement. Nous ne pouvons aller dans toutes les maisons en raison des couts que cela implique.

Votre journal est une entreprise 100 % régionale. Nous faisons partie intégrante de la communauté depuis 1957 et nous voulons y rester. Le droit à l’information est primordial. Que serait la communauté sans la présence d’un journal pour lui donner ce droit? Poser la question, c’est y répondre.

Si ce n’est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner et à soutenir votre journal en composant le 418 748-6406, poste 2.

Même si personne n’échappe à l’incertitude, au stress et à l’angoisse que provoque cette pandémie, voyons-le comme un moment d’aller au fond de nous-mêmes pour puiser dans nos forces. Les périodes de crise ont ceci en commun qu’elles font émerger le meilleur de nous-mêmes. Le journal continuera sa mission avec encore plus de conviction.