Une somme de 541 472 $ sera versée sous forme de ristournes

Le 11 avril dernier, la Caisse Desjardins de Chibougamau a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne.

« Au cours des dernières années, nous faisons nos AGA de façon virtuelle, ce qui permet aux membres de l’écouter en direct ou s’ils le préfèrent en réécoute », mentionne Annie Gaudreault, directrice générale de la Caisse Desjardins de Chibougamau. Un autre aspect intéressant, c’est qu’en plus de la réécoute, les gens pouvaient voter aussi en différé par le biais de la plateforme Accès D. Il faut dire que la Caisse, dans les dernières années, avait presque tout tenté pour augmenter la participation à ses AGA mais, avec la présentation virtuelle, l’organisation a augmenté considérablement le nombre de votes. Les membres de la Caisse, un peu moins familiers avec l’informatique, pouvaient également faire valoir leur droit aux bornes de votation organisées en succursale.

À la suite de ce processus démocratique, le projet de partage des excédents, qui a été accepté lors de l’assemblée générale annuelle, confirme le versement d’une ristourne totale de 599 166 $. Un montant de 541 472 $ sera versé aux membres sous forme de ristournes individuelles et 57 694 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). « Cette somme est une forme de retour à la communauté ce qui nous permet de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous permettent de contribuer à enrichir la vie des personnes et de notre collectivité », mentionne M. Steve Forgues, président de la Caisse.

Année 2022

En ce qui a trait à sa performance financière en 2022, la Caisse affiche des excédents d’opérations de 4,1 M$, en baisse de 13,8 % par rapport à 2021. Son volume d’affaires a diminué de 5 %, pour s’établir à 555,6 M$ pendant la même période. En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation du FADM ci-haut mentionné, la Caisse a distribué, en 2022, 88 738 $ à la collectivité, soit 31 915 $ en commandites et en dons, ainsi que 56 823 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Parmi les projets retenus, 13 125 $ au Carrefour jeunesse emploi de la Jamésie pour le programme Mes finances, mes choix, 12 000 $ remis sous forme de bourse de 1 000 $ à 12 jeunes entre 16 et 30 ans, 7 500 $ pour l’édition 2022 du Festival du doré Baie-James, 10 000 $ pour l’édition 2022 du Festival en aout et 1 343 $ à Noël pour tout le monde sous la forme de 112 buches de Noël à ajouter aux paniers remis aux familles dans le besoin.

Au terme de l’AGA, 5 postes étaient à pourvoir au conseil d’administration. Les dirigeants n’ont reçu que 3 candidatures ce qui veut dire que les candidats ont été élus par acclamation. Il s’agit de Mesdames Catherine Simard, Nathalie Bergeron et Sylvie Caron.

L’avenir des Caisses

Le travail est beaucoup axé sur le numérique nous affirmait Mme Gaudreault. « Les dernières années, nous étions un peu en rattrapage mais, là, il faut être en avant de la parade parce que, les gens, c’est ce qu’ils veulent. La pandémie a beaucoup fait accélérer les choses et les gens sont prêts. » Pour ce qui est de l’avenir, la directrice générale aimerait bien avoir la fameuse boule de cristal pour nous répondre, mais une des volontés des prochaines années c’est que les gens soient plus autonomes, qu’ils soient capables de faire leurs choses seuls. « C’est ce que les gens nous demandent. Nous aurons, dans les prochaines années, beaucoup plus un rôle de conseillers auprès des gens. Nous sommes loin de couper dans le personnel. Nous n’avons jamais été autant d’employés chez Desjardins, mais les tâches sont différentes. » Au moment où l’on se parle, les transactions au comptoir ne représentent pas 1%. C’est le volet conseil qui va prendre de plus en plus de place dans l’avenir.

@Légende : Annie Gaudreault, directrice générale de la Caisse Desjardins de Chibougamau. Courtoisie