Une visite à la source magique

Ce n’est pas d’hier qu’elle existe, mais ce n’est seulement que le 21 mars dernier, après 48 ans à Chibougamau, que j’ai décidé de me rendre à la source magique et je ne l’ai pas regretté.

Il fait un super beau soleil et je me dis pourquoi pas? Il faut se rendre sur la route qui conduit à la communauté de Mistissini. Au kilomètre 250, il faut ralentir, car le début du sentier est sur un petit promontoire. Des rubans rouges sont visibles et une petite affiche avec « source magique » nous dit que nous sommes au bon endroit. C’est un sentier principalement pour la raquette, mais il est facilement praticable à pied. Le trajet est très bien indiqué mais avec la température clémente – un beau 14 degrés -, il faut rester au centre de celui-ci pour ne pas défoncer la croute.

De beaux paysages

C’est très beau et le paysage change constamment. Lorsque tu arrives sur le bord d’un lac, il faut le traverser complètement, car le ruisseau est de l’autre côté. La descente est assez longue, cela veut dire qu’au retour, la remontée le sera aussi… Rapidement, nous voilà rendus au ruisseau où un petit pont de neige est aménagé afin de pouvoir regarder dans l’eau. C’est surprenant… À trois ou quatre endroits, de gros bouillons soulèvent le sable au fond du ruisseau. Une légende dirait que, si on fait pénétrer un long bâton au fond de celui-ci, on va entendre un bébé pleurer. Je ne connais pas la véracité de cette légende, mais nous n’avons rien entendu malgré plusieurs tentatives.

Le retour fut aussi agréable et je vous partage quelques photos prises lors de cette belle randonnée à la source magique. Près de 7 kilomètres aller/retour et ça vaut la peine. Probablement qu’il est déjà trop tard de pouvoir vous y rendre cette année, mais c’est un bel endroit à planifier pour l’hiver prochain.