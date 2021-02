Vaccination : Au tour des 18 à 39 ans

C’est maintenant au tour des 18 ans à 39 ans de la Jamésie de se faire vacciner et les attentes du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ) sont élevées.

« Nous nous sommes fixé un objectif de 80 %, mais on pense le dépasser », estime la présidente-directrice générale de la CRSSSBJ, Nathalie Boisvert.

Selon les chiffres de l’organisme, 5 770 personnes ont été vaccinées durant la première vague. « C’est une très bonne réponse, assure Mme Boisvert. Les plages horaires se comblaient rapidement. On pense que c’est 50 % de la population totale. »

La semaine du 8 février

La vaccination des 18-39 ans commence la semaine du 8 février. Les vaccinations ont parfois lieu la fin de semaine pour faciliter l’accès aux gens, entre autres aux étudiants à l’extérieur de la région qui reviennent pour la semaine de relâche. Pour trouver les dates et plages horaires disponibles et prendre un rendez-vous (obligatoire), les citoyens doivent se rendre sur la plateforme de rendez-vous du CRSSSBJ. Les personnes qui ont de la difficulté avec le site peuvent prendre un rendez-vous au téléphone par le biais de leur Centre de santé.

Des informations sur la vaccination, qui est gratuite et volontaire, sont aussi disponibles par messages via la radio, le publipostage et sur la page Facebook du Centre de santé.

Quantités suffisantes

La présidente-directrice générale est assurée que le vaccin Moderna sera livré en quantité suffisante pour vacciner la population. « Les trois régions nordiques, Nord-du-Québec, Eeyou Istchee, Nunavik font partie des priorités gouvernementales », rappelle-t-elle, précisant que la région est classée comme éloignée et isolée.

Malgré la vaccination, la population est invitée à maintenir les mesures sanitaires comme le port du masque et le lavage de main.

« La vaccination avec la seconde dose devrait commencer à la fin mars. La recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec est d’attendre de 42 à 90 jours après la 1ère dose », souligne Mme Boisvert.

Aucune hospitalisation

Alors que la région passe au palier orange le 8 février, elle a été relativement épargnée par la pandémie. Mme Boisvert s’inquiète des contagions potentielles qui pourraient être générées par le tourisme de motoneige. Par ailleurs, le CRSSSBJ n’a pas recommandé aux autorités d’établir des barrages.

La CRSSSBJ avance qu’il n’y a pas eu de cas COVID-19 depuis sept jours. Personne n’est actuellement hospitalisé en lien avec la pandémie et un seul individu est en isolement.

La pandémie n’a occasionné aucun délestage par rapport au cours normal des opérations.

Des besoins psychosociaux accrus

Par contre, la situation, avec son cortège d’isolement et la rupture des activités de loisirs, génère une augmentation des besoins en services psychosociaux. Heureusement, le CRSSSBJ a reçu un budget supplémentaire pour faire face à cette demande accrue.

« Certains services ont été ajustés pour permettre la mobilité des équipes. Aucun service n’a été interrompu ou a dû cesser », fait savoir une porte-parole de l’organisme. Il peut arriver que des rencontres moins urgentes se tiennent selon un délai plus élevé qu’à l’habitude, qu’elles soient bimensuelles plutôt qu’hebdomadaires. « Cette modulation, précise-t-elle, permet de donner plus d’intensité ou d’offrir des services à un plus grand nombre de personnes ou à des personnes qui ont des besoins urgents (crises suicidaires, violence, etc.).