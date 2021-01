Vaccination en Eeyou Istchee : c’est parti

La vaccination de la population d’Eeyou Istchee a commencé le 4 janvier dernier à Mistissini, alors que la véritable campagne sera lancée simultanément dans les huit autres collectivités cries le 14 janvier.

La vaccination a d’abord commencé au foyer pour ainés de Mistissini où une résidente, Laura Brien, a été la première à recevoir le vaccin Moderna, qui était arrivé la journée même à l’aéroport de Chibougamau par vol nolisé.

« Des ainés, des travailleurs de la santé et une partie de la population vulnérable ont été vaccinés », explique la directrice adjointe à la santé publique Awash et Ushii du conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ), Dany Gauthier.

La vaccination s’est ensuite poursuivie au complexe sportif. Au moment d’écrire ces lignes, il est anticipé qu’elle continue jusqu’au 12 janvier. Aucun effet secondaire grave n’a été observé jusqu’à présent.

« Nous sommes très occupés. Ça vaccine beaucoup. Nous sommes très satisfaits, confie Mme Gauthier. Pour notre campagne de vaccination, nous nous sommes associés au Grand Conseil des Cris et au grand chef [Abel Bosum]. Nous les avons tenus au courant et ils ont pris part aux décisions. Nous allons toujours travailler avec eux, c’est pour leur population. »

D’abord Mistissini

L’objectif du CCSSSBJ est de vacciner l’ensemble de la population crie âgée de plus de 18 ans d’Eeyou Istchee, hormis les femmes enceintes. L’opération est prévue s’étendre sur six semaines. Des doses seraient réservées pour les citoyens d’Eeyou qui travaillent ou étudient à l’extérieur mais qui ont toujours une adresse en Eeyou.

Avec la petite quantité de Moderna reçue, on a décidé de vacciner les citoyens de Mistissini, parce que l’organisation était prête, mais aussi en raison de la présence d’un foyer pour personnes âgées et des risques d’éclosion suscités par les liens d’Eeyou avec Chibougamau, l’Abitibi et le Lac-Saint-Jean.

Dans les huit autres collectivités, la vaccination, qui devait commencer le 11 janvier, a été repoussée au 14. On ignore si la prochaine cargaison de vaccin comprendra la seconde dose, qui doit se donner à un mois d’intervalle de la première dose.

L’effet de la première dose serait encore élevé après deux semaines mais commencerait à diminuer. Les effets à long terme de ce nouveau vaccin, comme ses alternatives, sont méconnus.

Organisation

« En attendant, la structure pour administrer les vaccins est bien en place », assure Mme Gauthier. Les communautés ont dit au CCSSSBJ qu’elles avaient les ressources humaines pour faire la vaccination. « Côté régional, explique la directrice adjointe, on regarde le côté logistique, on s’assure de la quantité de vaccins, on fait tout ce qu’on peut pour faciliter les choses. […] On s’assure qu’ils ont l’équipement dont ils ont besoin, on fait le lien avec les départements d’informatique, des achats et des ressources humaines. Nous avons quand même une équipe régionale pour […] donner un coup de main. Pour le moment, deux personnes de notre équipe régionale aident. Les communautés sont bien motivées, tout le monde veut donner un coup de main pour s’assurer qu’on puisse arrêter cette Covid. »

Couvre-feux et augmentation des cas

En date du 10 janvier, en raison d’événements sociaux dans la région de Chibougamau, Mistissini et Oujé-Bougoumou, le nombre de cas confirmé de Covid s’est hissé à 30, avec 13 cas à Oujé-Bougoumou et 10 à Mistissini. Ces deux collectivités ont instauré un couvre-feu. Les recherches continuent pour identifier toutes les personnes qui pourraient avoir été en contact avec ces cas. Les personnes qui pensent avoir été en contact avec ces cas peuvent appeler la COVID-19 Info-line, au 1-866-855-2811

La vaccination a commencé le 10 janvier à Oujé-Bougoumou, où 200 doses de vaccin ont été livrées.

Le couvre-feu en vigueur au Québec ne s’applique pas à Eeyou Istchee et au Nunavik. Les voyages non essentiels sont déconseillés, tant dans Eeyou qu’à l’extérieur.