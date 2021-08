Vaccination : Manon Cyr lance un défi à ses concitoyens

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a profité de l’assemblée du conseil municipal de juillet pour demander à ses concitoyens de se faire vacciner et leur a lancé un défi.

Manon Cyr s’est dite très déçue de constater le taux de vaccination pour Chibougamau alors que celui-ci est de seulement 73 % pour la première dose et environ 53 % pour la deuxième dose. Depuis ce temps, les pourcentages ont évolué un peu, mais il reste du travail à faire. « Je demande donc aux citoyens de se faire vacciner afin que l’on puisse revenir à une vie normale. » Celle-ci a même lancé un défi à ses concitoyens. « Je lance le défi à chaque citoyen de convaincre une personne de son entourage d’aller se faire vacciner afin d’atteindre un taux de 75 %. »

État de la situation

Si l’on regarde l’état de la situation dans le Nord-du-Québec en date du 4 aout dernier, alors que le reste du Québec démontre une hausse, il n’y a aucun nouveau cas pour notre région. Le taux de vaccination pour Chapais serait de 66 % pour la première dose et de 54 % pour la seconde. Pour Chibougamau, ces taux seraient de 71 % pour la première et de 60 % pour la deuxième.

Chez les 12-17 ans, 83 % des enfants de la Jamésie ont reçu leur premier vaccin et 2 % le second. Cependant, il faut souligner, qu’en milieu scolaire, cette 2e dose sera donnée lors de la rentrée scolaire. Pour les 18-29 ans, les chiffres sont de 67 % pour la première dose et de 50 % pour la 2e. Plus les âges augmentent, plus les pourcentages augmentent. C’est ainsi que, pour les 30-39 ans, ce sont 67 et 56 % ; pour les 40-49 ans, 78 et 70 % ; chez les 50-59 ans, 88 et 81 % ; pour les 60-69 ans, 93 et 90 %; pour les 70-79 ans, 97 et 94 % et enfin chez les 80 ans et plus, 99 % pour la première dose et 96 % pour la deuxième.

En ce qui concerne les mois d’aout et septembre, le CRSSS de la Baie-James a précisé que de nouvelles plages de rendez-vous ont été ajoutées.