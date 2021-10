Vague d’acclamations sur le Nord-du-Québec

La grande majorité des maires, présidents et conseillers de la région Nord-du-Québec ont été élus par acclamation le 1er octobre, à la clôture des candidatures.

À Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, un ancien conseiller, dirigera désormais la municipalité. Chose étonnante, aucun des conseillers sortants qui travaillaient avec l’ex-maire Alain Poirier ne s’est représenté.

L’ex-candidat à la mairie, Denis Lemoyne, en plus de Roxanne Gendron, Marc Blain et Violaine Audet, qui a déjà occupé ce poste, les remplaceront. Le poste de conseiller no 3 sera disputé entre Karine Desbiens, Pierre-Yves Baril et Nathalie Ayotte et les électeurs devront choisir entre Sylvie Moses et Charles Goyer pour le dernier siège.

Matagami

À Matagami, l’indélogeable René Dubé accomplira un cinquième mandat d’affilée en tant que maire, les trois derniers sans adversaire. Les candidats sortants – Réal Dubé, Sonia Leblanc et Pierluc Brousseau sont de retour, à ceux-ci se joindront Martin Filion, Catherine Blouin et Amélie Sauvé.

Radisson

Coup de théâtre au bout de la route Billy-Diamond, le président sortant Daniel Bellerose s’abstient de briguer un second mandat consécutif. Il avait pourtant confirmé cette intention dans nos pages il y a moins d’un mois. Celui qui le remplace, Sébastien Lebrun, s’est avoué surpris. « Je m’étais donné un nouveau défi. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si facile », dit celui qui termine son 3e mandat de conseiller.

Le conseil municipal sera majoritairement féminin, puisqu’il sera formé des conseillères sortantes Suzanne Pelletier et Manon Provencher, rejointes par Judy Boissonneault. « Une première dans l’histoire de Radisson », affirme M. Lebrun, qui croit que ces femmes vont apporter « une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire ».

Le dernier poste de conseiller disponible sera disputé le 7 novembre entre Guillaume Lacasse et Aurèle Gravel.

Parmi les priorités du nouveau président de 39 ans, il y a la revitalisation de Radisson, notamment par l’attrait de nouveaux citoyens et le développement d’entreprises.

Valcanton

La localité de Valcanton est certes la plus dynamique du Nord-du-Québec alors que tous les postes feront l’objet d’une élection hormis le poste no 4, réservé à Val-Paradis, où personne ne se présente.

Claudine Desgagnés, qui était une des deux conseillères du secteur Val-Paradis, disputera la direction de Valcanton au président sortant, Nelson Tremblay. « J’ai plein d’idées, je veux donner du service à nos citoyens », dit l’ancienne présidente de la fabrique Saint-Éphrem. « Le gros dossier, c’est la santé, Il faut sauver notre CLSC. Il y a plein de personnes âgées, ici. »

Aux autres sièges de conseillers verront s’affronter René Tremblay et Erika Larouche; Jacques St-Amant et Michel Larouche; Éric Ducharme et Cécile Philippon. Ce sont tous des nouveaux candidats, sauf M. St-Amant, du secteur de Beaucanton.

Villebois

À Villebois, le président André Elliott sera de retour, accompagné d’Ariane Marquis-Vézina et Jocelyn Girard. Les conseillers sortants Michel Donald Desbiens et Gaétan Vandal rivaliseront en novembre avec Gino Boucher et Donald Marchildon