Valeur déclarée des travaux à Chibougamau : une augmentation de 303 %

Au début de chaque année, le directeur du service d’urbanisme de la Ville de Chibougamau, Mario Asselin, présente un rapport concernant le nombre de permis de construction, rénovation et autres. Un point saillant en 2021 : la valeur déclarée des travaux a connu une hausse majeure de 303 %.

Dès le début de son rapport, Mario Asselin précise que l’année 2021 a connu une diminution du nombre de permis émis dans l’ensemble des secteurs d’activités avec un total de 526 permis comparativement à 635 en 2020. Il souligne que la période d’avril à septembre a été la plus achalandée alors que près de 75 % des permis y sont alors délivrés. Ce pourcentage est cependant semblable aux années antérieures puisque les Chibougamois et les entrepreneurs préfèrent effectuer leurs travaux avant la venue de la saison hivernale.

Encore la COVID-19

Monsieur Asselin explique la baisse importante du nombre de permis délivrés par différents facteurs dont celui de la COVID-19. « L’instabilité due à la COVID-19, le prix élevé des matériaux de construction et les problèmes d’approvisionnement ainsi que le manque de main-d’œuvre pour les entrepreneurs ont eu un effet direct pour expliquer la baisse importante du nombre de permis délivrés. De plus, le fait que les bureaux de la Ville ont été fermés sur une longue période ne peut également être négligé. »

Une hausse majeure

Une baisse du nombre de permis, mais une hausse majeure de 303 % de la valeur déclarée des travaux alors que celle-ci a passé de 16 321 381 $ en 2020 à 49 563 929 $ pour l’année 2021. Le directeur de l’urbanisme précise cependant que deux permis concernant la construction de bâtiments multifamiliaux, dont l’un ne sera construit qu’en 2023, représentent plus de 12 000 000 $ et des permis pour deux écoles totalisent plus de 18 000 000 $. « Même si on extrayait ces montants au total des valeurs déclarées, on obtiendrait malgré tout un total de valeur déclarée supérieure de plus de 3 000 000 $ en comparaison avec l’année 2020. »

Principales variations

Le rapport contient des chiffres intéressants alors qu’il précise que 15 permis ont été délivrés pour de nouvelles constructions en 2021 pour une valeur de plus de 17 000 000 $. La majorité de ces nouvelles constructions se retrouvent dans le développement résidentiel du quartier ouest. Pour 2020, il y avait eu 8 permis d’émis pour un montant de 5 820 000 $.

L’année 2021 marque donc une année importante alors qu’au cours des 25 dernières années, c’est en 2010 qu’il y avait eu la plus grande valeur pour des constructions neuves avec 16 865 306 $.