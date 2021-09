Variation du prix du bois d’œuvre : Les impacts sont variables dans la région

Depuis maintenant quelques mois, le prix à la hausse du bois a fait beaucoup jaser et a contribué à modifier les plans de plusieurs personnes qui avaient des projets de rénovation ou de construction. Or, depuis quelques semaines, les prix ont tendance à revenir beaucoup plus près de la normale. Quels ont été les impacts dans la région?

Paul Pageau, directeur de la succursale Ferlac de Chibougamau, a été au cœur de cette crise du bois. « Quand les prix ont explosé, c’est devenu très difficile pour le marché, particulièrement pour monsieur et madame Tout-le-monde. Comme les prix ont doublé et que, sur certains articles, ils ont même triplés, beaucoup de personnes qui avaient des projets de rénovation ont remis à plus tard ou simplement abandonné leurs projets », soutient-il.

Depuis un mois environ, les prix sont à la baisse, même s’ils ne sont pas au niveau de septembre 2020. Le prix du bois est beaucoup plus accessible qu’il y a six mois. « Le prix n’est pas encore revenu au niveau de ce qu’il était il y a un an mais du moins, là, c’est beaucoup plus abordable. L’activité reprend tranquillement, mais malheureusement les projets qui devaient se réaliser cet été, sont en suspens et on espère que les gens pourront les faire l’an prochain, en espérant que les couts soient abordables », affirme M. Pageau.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette flambée des prix du bois un peu partout en Amérique du Nord. Toutefois, c’est principalement la demande qui a monté en flèche au moment où les stocks, eux, étaient à la baisse. Selon les experts, les scieries tournent à plein régime et ont encore besoin de plusieurs mois pour rattraper le manque de bois dans les inventaires. Au dire du directeur de la succursale Ferlac de Chibougamau, même si les prix ont sensiblement baissé, tout n’est pas parfait. L’industrie est encore aux prises avec des problèmes d’approvisionnement au niveau de certains matériaux de construction. « Nous n’avons pas manqué de matériaux. Avec cinq succursales, nous avons un bon pouvoir d’achat et un bon inventaire mais, pour certains produits, nous avons été rationnés. » Paul Pageau pense, entre autres, au gyproc qui n’était disponible que pour la population locale et en quantité limitée.

Il y a eu aussi des matériaux qui ont été plus rares et plus difficiles à obtenir. Il suffit qu’on pense aux portes d’acier qui demandaient plusieurs semaines, voire des mois de livraison. « Certaines portes en acier commandées au mois de novembre 2020 nous ont été livrées seulement en juillet dernier », donne-t-il comme exemple. Les gens qui voudront faire des rénovations l’été prochain sont aussi bien de planifier leurs travaux puisque, malheureusement, encore beaucoup de types de matériaux sont difficiles à obtenir ou encore les délais de livraison sont longs », avise le directeur de la succursale.

Les entrepreneurs

Bien entendu, il n’a pas été possible de prendre le pouls de tous les entrepreneurs de la région, mais le journal s’est entretenu avec Richard Leblanc, entrepreneur bien connu du secteur. Le premier mot qui est venu aux lèvres de M. Leblanc est « main-d’œuvre ». « Nous avons du travail par-dessus la tête, mais nous avons un manque d’employés. C’est encore moins évident pour nous. Les gens qui travaillent avec moi doivent avoir leur carte de la Commission de la construction du Québec », lance-t-il.

Richard Leblanc n’a pas perdu de contrat malgré la hausse des prix du bois d’œuvre qui a touché le monde de la construction. La seule différence, c’est que l’entrepreneur de Chibougamau a changé sa méthode de tarification. Par le passé, il travaillait à contrat avec ses clients, mais comme le marché changeait beaucoup trop vite, il ne pouvait faire de soumission juste. Donc maintenant, il fonctionne à l’heure, ce qui lui permet de suivre le marché sans risquer de terminer un contrat à perte. D’ailleurs, si vous voulez retenir ses services, les prochaines additions de contrats pour son équipe iront au mois d’aout 2022… soit l’an prochain après les vacances de la construction.