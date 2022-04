Vers la phase 2 de la route Billy-Diamond

La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) entre en consultation pour la deuxième phase des travaux de réfection de la route Billy-Diamond, qui comprendra également des travaux sur celle de Chisasibi.

La SDBJ présentait un résumé des travaux accomplis et de ceux à venir au gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) le 17 mars dernier.

Si la phase 1 ne se terminera pas comme prévu en octobre dernier, il faut étonnamment y voir une bonne nouvelle. C’est que le Conseil des ministres a rajouté 69 M$ au budget initial de 265 M$ afin, entre autres, de remplacer des arches et des ponts sur certains sites.

Des matériaux de meilleure qualité

Lorsque le projet a commencé, vers 2015, 206 ponceaux devaient être remplacés. « On a remplacé 405 ponceaux sur 408 jusqu’à présent », a expliqué le vice-président aux infrastructures de la SDBJ, Emil Tagho. Les trois derniers seront finalisés à l’été 2022. […] 24 % plus de travaux que ce qui était supposé être fait. »

En date du 28 février, parmi diverses statistiques, 380 kilomètres de route ont été resurfacées, 12 ponts réparés, la signalisation a été refaite de Matagami à Radisson, tout comme les rambardes entre Matagami et le kilomètre 271.

M. Tagho a précisé que la chaussée, les ponceaux et les rambardes sont de meilleure qualité que ce qui était initialement prévu.

La date de fin fixée par le Conseil des ministres est novembre 2026.

La mairesse de Chibougamau et présidente du GREIBJ, Manon Cyr, a reçu favorablement la mise à jour des travaux de la SDBJ. « Ils vont à l’intérieur des budgets, mais réalisent plus de travaux, a commenté Mme Cyr. Ça va vraiment super bien. J’ai été agréablement surprise. Je ne pensais pas qu’ils étaient aussi avancés. »

La phase 2

« Pour la phase 2, il faut encore définir en termes de couts, échéancier et contenu, les travaux qui doivent être réalisés sur Billy-Diamond », a précisé Emil Tagho à ses hôtes le 17 mars.

Il a néanmoins spécifié que la chaussée devra être refaite du Relais routier (km 380) jusqu’à Radisson (km 620) et sur le chemin de Chisasibi. Le budget prévu est de 292 M$; une demande de 131,7 M$ a été déposée au programme fédéral Infrastructures des collectivités rurales et nordiques en janvier 2021. Selon les exigences de ce programme, les travaux doivent être terminées pour octobre 2027. Des études préparatoires sont présentement en cours, au cout de 5 M$.

« Les études préparatoires vont nous permettre de clarifier le projet, de dire M. Tagho. On espère une réponse dans les prochaines semaines. Tous les documents demandés ont été soumis, incluant un dossier de consultation autochtone, qui doit encore cheminer, pour rassurer le fédéral que toutes les communautés appuient le projet. »

La SDBJ a affirmé être ouverte à aller rencontrer les communautés pour connaitre leurs préoccupations quant à la phase 2. Une rencontre formelle a déjà eu lieu avec la Première Nation de Chisasibi le 28 janvier.

À noter que le GREIBJ a voté une résolution d’appui à la phase 2.

Davantage de lumières

Lors de la séance du 17 mars, plusieurs membres ont exprimé des demandes d’amélioration sur Billy-Diamond. La grande cheffe du gouvernement de la nation crie et vice-présidente du GREIBJ, Mandy Gull-Masty, a exprimé le désir que des lampadaires soient érigés à l’intersection des routes menant aux communautés autochtones. Les chefs de Chisasibi et de Waskaganish, Daisy House et Clarke Shecapio, ont appuyé cette demande.

La suggestion d’élargir les accotement à certains endroits pour que les camions puissent se stationner temporairement de manière sécuritaire a également été faite.

Par ailleurs, la SDBJ annonçait le 16 mars un investissement de 1,2 M$ dans l’agrandissement du hangar et de l’espace de manutention de Valpiro à l’aéroport de La Grande-Rivière.

Valpiro est une entreprise crie de ravitaillement d’aéronefs.