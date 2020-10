Vers la route Billy-Diamond

C’est aujourd’hui que la Commission de toponymie Québec devrait prendre sa décision concernant le changement du nom de la route de la Baie-James en route Billy-Diamond.

L’objectif du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) qui appuie la demande de changement de nom faite par le Grand Conseil des Cris est de faire l’inauguration d’une structure commémorative et des nouveaux bureaux administratifs du GREIBJ en novembre, en présence du premier ministre François Legault. Le dossier a été discuté lors de la séance du conseil du GREIBJ le 24 septembre dernier.

Figure majeure du nationalisme cri, Billy Diamond (1940-2010) a joué un rôle de premier plan dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). Il a été successivement chef de la Première Nation de Waskaganish et grand chef des Cris du Québec (1974-1984). Fondateur d’Air Creebec, M. Diamond a représenté son peuple et l’Assemblée des Premières Nations lors des conférences constitutionnelles de 1982 et 1983.

Modus operandi

Les conditions de base sont remplies pour que la Commission de toponymie Québec prenne une décision, comme l’assentiment de la famille de M. Diamond, les résolutions du Grand Conseil des Cris et du GREIBJ.

La consultation des partenaires gouvernementaux et municipaux concernés a pris fin le 30 septembre fait savoir une porte-parole de la commission. Ses membres devraient analyser le dossier à leur prochaine réunion, le 7 octobre 2020. Habituellement, la décision est prise la journée même, mais ensuite différentes démarches doivent être accomplies avant que le nouveau nom soit officialisé, par exemple une publication à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.

« Ça se passe très bien, même si le temps est serré », assurait la direction des relations Cris-Québec, Melissa Saganash, lors de la séance du 24 septembre.

La commission n’a reçu aucun commentaire négatif concernant M. Diamond. Une vingtaine de voies de communications québécoises portent déjà le nom d’Autochtones.

L’arche

La firme Lettrages Waldi de Chibougamau a été chargée de concevoir une arche qui surplomberait l’autoroute. « François [Korczynski] a fait d’impressionnants design de panneaux en utilisant des matériaux locaux comme du bois de charpente de Chantiers Chibougamau », s’enthousiasme le grand chef des Cris, Abel Bosum. « C’est très symbolique de notre région. Il faut que ce soit impressionnant pour les touristes et les gens de notre région, qu’ils voient qu’ils entrent dans un nouveau territoire.

Il y a des discussions avec le ministère du Transport et des ingénieurs de la Société de développement de la Baie-James pour s’assurer que la structure soit assez large et haute pour les véhicules des mines et d’Hydro-Québec. »

Le GREIBJ, le Grand Conseil des Cris, les gouvernements du Québec et du Canada partageraient les couts de la structure, toujours en cours d’évaluation.

« Nous avons uns structure comme ça à l’entrée [de la réserve], commente le chef d’Oujé-Bougoumou. Ça ne s’est pas détérioré avec le temps, j’ai confiance. » Il évalue sommairement les couts à moins de 100 000 $.

Le comité exécutif du GREIBJ n’a pas encore arrêté son choix sur un des modèles proposés, non plus que sur un ou des emplacements.

La route de la Baie-James relie Matagami à Radisson, 600 kilomètres plus loin. Dans une des propositions sur la table, une plus grande arche serait installée soit au kilomètre 0, à l’ouest de Matagami, ou au kilomètre 6, au carrefour de la route 1005 pour Lebel-sur-Quévillon.

Un second panneau, de moindre envergure, pourrait être placé au carrefour de la route de la Baie-James et de la route Transtaïga.

Il reste encore des aspects techniques à finaliser, précise la directrice par intérim du GREIBJ, Johanne Lacasse.

Avec François Legault?

Le vœu du GREIBJ est d’inviter le premier ministre du Québec, François Legault à l’inauguration de la route Billy-Diamond. Des contacts ont déjà été établis. « L’agenda qu’ils nous ont donné est très serré, considère Abel Bosum Nous espérons être capables de combiner un certain nombre de choses pour donner au premier ministre le gout de venir : l’inauguration de la route, de nos nouveaux bureaux [à Matagami, déjà occupés depuis 2019] et le 45e anniversaire de la CBJNQ. On regarde vers le 11 novembre. C’est une date qu’on regarde. Mais le premier ministre a beaucoup de pression avec la seconde vague de COVID-19. »

La date du 19 novembre a aussi été avancée.

Légende: Un des modèles d’arche proposés par Lettrages Waldi pour l’infrastructure commémorative de la route Billy-Diamond.