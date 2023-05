Voie de contournement – des citoyens s’impatientent

Lors de la dernière séance du conseil de ville de Chibougamau, des citoyens ont pris la parole pour demander aux élus des nouvelles du dossier au sujet de la voie de contournement pour le chemin Merrill. Ceci est demandé depuis des années. Les résidents du secteur voulaient savoir l’état du dossier annoncé comme prioritaire lors de la dernière campagne électorale municipale.

Bertrand Marceau, un résident du chemin Merrill, a pris la parole pour demander au conseil municipal quels étaient les développements dans ce dossier depuis un an. Le printemps dernier, il avait posé la même question au conseil. Plusieurs citoyens du secteur, trouvant que le dossier n’avance pas assez rapidement, y réclament la fin de la circulation des poids lourds.

Judy Larouche, également résidente du chemin Merrill, a aussi voulu souligner les problèmes causés par le trafic lourd sur cette artère. Elle a constaté une augmentation du trafic depuis les nouvelles acquisitions de la scierie Chantiers Chibougamau et elle s’inquiète des conséquences causées par les vibrations des poids lourds sur les fondations de sa résidence. Elle se demande pourquoi les fardiers n’empruntent pas le chemin forestier près du lac Buckell, chemin appartenant à Chantiers Chibougamau, afin d’éviter de passer au centre-ville.

La mairesse, Manon Cyr, a mentionné qu’elle aussi avait remarqué une augmentation du trafic lourd sur le chemin Merrill. Les autorités de Chantiers Chibougamau en sont-elles aussi conscientes? Pour ce qui est du chemin forestier du lac Buckell, à cause des enjeux de circulation, il ne serait pas possible d’en faire une voie de contournement permanente. Un comité a été mis sur pied pour se pencher sur le dossier. Celui-ci est formé, entre autres, des conseillers Stéphane Hudon et Claude Girard et des membres de l’administration municipale. Ils ont pour mission de trouver le meilleur scénario possible pour cette voie de contournement. Une rencontre a eu lieu dernièrement avec les responsables de Chantiers Chibougamau dans le but de discuter des différentes alternatives possibles. « Nous avons rencontré M. Michel Fillion de Chantiers Chibougamau pour discuter des différents scénarios. Il y a une proposition qui nous a été faite et elle semble fort prometteuse », nous dit Mme Cyr.

Tout le monde est conscient de la problématique et une solution pour détourner le trafic serait profitable pour tout le monde. Même si des membres du conseil, au dire de la mairesse, trouvent que le dossier ne va pas assez vite, il reste qu’il faut faire les choses comme il faut. L’objectif que s’est fixé le conseil, dans le présent mandat, est de trouver le scénario optimal, évaluer les couts et trouver le financement pour cette réalisation. Malheureusement, toutes ses étapes prennent du temps.