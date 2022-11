Voir Chibougamau en 1939

La Société d’histoire de la Baie-James (SHBJ) consacre la première de ses expositions annuelles au voyage que fit à Chibougamau en 1939 le journaliste du Progrès du Saguenay, Paul Tremblay.

L’évènement Chibougamau 1939 se tiendra le jeudi 1er décembre 2022, à 19 h, dans les locaux de la SHBJ.

En 1939, M. Tremblay accompagnait l’actionnaire principal de la Compagnie de téléphone Saguenay-Québec (et administrateur du Progrès), Antoine Dubuc qui supervisait une équipe de travailleurs allant réparer la ligne de téléphone.

Un portrait de l’époque

« Il n’y avait pas de ville et pas d’électricité à l’époque », explique l’archiviste de la SHBJ et coordonnatrice de l’exposition, Marie-Claude Duchesne. « Il y avait des cabanes, pas d’école. La route n’était pas achevée. Le parc de Chibougamau était bourré de travailleurs. »

En 1939, selon Mme Duchesne, on comptait quelque 1 000 personnes dans le secteur. Le journaliste témoigne de ses rencontres. Il parle, entre autres, des Autochtones; sa manière d’en parler reflète les mentalités d’alors, note l’archiviste, mais au moins il en parle, ce qui n’était pas nécessairement courant. « C’est un portrait de l’époque, résume Marie-Claude Duchesne, qui ouvre la porte à ce que sera Chibougamau en 2039, comment sera la ville, avec le développement de la communauté philippine, etc. »

Une salle d’exposition rénovée

Pour l’occasion, la SHBJ présentera des photos prises par M. Tremblay lui-même, avec un appareil portatif de type Brownie Target, accompagnées de textes explicatifs. Simultanément, on fera jouer dans la salle une entrevue du journaliste, conduite 42 ans plus tard par l’ex-président de la SHBJ, Jean-Claude Simard. Cette entrevue est par ailleurs disponible sur la chaine YouTube de la SHBJ.

Le vernissage de l’exposition est l’opportunité de mettre à profit la rénovation de la salle d’exposition de la SHBJ et de célébrer le changement de nom de l’organisme, qui s’appelait auparavant la Société d’histoire régionale de Chibougamau.

Exposition citoyenne

Le vernissage est réservé aux membres de la Société d’histoire mais, à partir du 2 décembre, l’exposition Chibougamau 1939 est ouverte à tous gratuitement sur les heures de bureau. Des heures additionnelles, le soir et la fin de semaine, seront ultérieurement annoncées sur les réseaux sociaux. L’exposition se terminera à la fin de l’année scolaire.

La Société d’histoire de la Baie-James compte désormais organiser trois expositions chaque année. L’exposition dans les bureaux de Chibougamau débutera chaque automne suivie, à l’hiver, d’une expo virtuelle. « La prochaine sera dévoilée après les fêtes, précise Marie-Claude Duchesne. L’été, il y aura une exposition citoyenne ouverte aux artistes amateurs, photographes, aquarelliste, peintres et autres. »

Yvonne Lafont au campement minier de Chibougamau, 1939. Fonds SHRC, Société d’histoire de la Baie-James

Pont sur la route en construction Saint-Félicien-Chibougamau, 1939. Fonds SHRC, Société d’histoire de la Baie-James