Waswanipi s’entend avec Windfall

Le Première Nation de Waswanipi a signé un protocole d’entente avec Minière Osisko pour l’approvisionnement en électricité de la future mine d’or Windfall.

Selon les termes convenus dans le communiqué diffusé le 28 février dernier, Waswanipi financera, construira, détiendra et exploitera une ligne de transmission de 120 kV qui transportera de l’hydroélectricité jusqu’au projet Windfall et aux secteurs avoisinants. Osisko lui versera des frais de transport en tant qu’utilisateur.

Un projet de 163 M$

C’est la compagnie de développement économique Miyuukaa, créée par le conseil de bande de Waswanipi, qui gérera le projet. Ses profits sont utilisés pour donner des formations et des activités pour la communauté.

« Les négociations ont commencé il y a un an et ont aussi impliqué Hydro-Québec et la Société de développement crie (SDC) », de dire le président de Miyuukaa, John Kitchen.

Selon lui, il faudra 163 M$ pour mettre en place les infrastructures. Miyuukaa investira une partie de la somme. Le reste sera emprunté à la SDC, Minière Osisko, et une institution financière dont M. Kitchen préfère taire le nom puisque l’entente n’est pas finalisée.

Il assure cependant que réunir les investissements de base ne sera pas problématique et que la question des permis est réglée avec Hydro-Québec.

Le président est convaincu que l’entente finale sera signée d’ici la fin de 2022. Au moment d’écrire ces lignes, Miyuukaa dialogue avec les trappeurs de Waswanipi dont les lignes seront touchées par le projet.

Un projet de grande stature

Selon les plus récentes estimations, le projet aurifère Windfall recèlerait 3,2 millions d’onces à des teneurs de 10,5 grammes.

Son propriétaire, Minière Osisko, anticipe une production annuelle de 300 000 onces échelonnée sur une décennie. Une étude de faisabilité devrait être rendue publique au quatrième trimestre de cette année. La direction de Minière Osisko anticipe 400 emplois permanents et 100 emplois indirects.

Par voie de communiqué, le chef de Waswanipi, Marcel Happyjack, a manifesté son enthousiasme pour le partenariat établi avec la minière.

« Osisko nous consulte et travaille avec nous en tant que titulaire de droits depuis qu’ils ont acquis Windfall en aout 2015. […] Cette opportunité en tant que propriétaire est l’aboutissement de plusieurs années de respect mutuel et de collaboration. Nous sommes en train d’écrire un nouveau chapitre dans le développement d’infrastructures durables au sein du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. »

Un partenariat modèle

John Kitchen partage cette lecture positive de la collaboration avec la minière. « C’est un vrai bon partenariat, affirme-t-il. Ce n’est pas pareil avec toutes les autres minières. » Pour étayer son propos, il parle de l’ouverture de Minière Osisko, des formations données aux jeunes, de l’embauche de femmes.

Il y aurait actuellement une centaine d’employés sur le site. « C’est un bon projet, qui n’a jamais été fait par la nation crie, c’est un gros projet aussi, s’enthousiasme le président de Miyuukaa. On veut aussi travailler avec les gens de Quévillon pour les embarquer dans notre main-d’œuvre. »

Aucun chiffre n’est actuellement disponible sur le nombre d’emplois créés spécifiquement pour les Cris de Waswanipi et les autres Autochtones. Une nouvelle compagnie a été créée pour donner de la formation de monteur de lignes et d’opérateur de machinerie lourde. Des cours de maintenance seront ultérieurement procurés.