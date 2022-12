Windfall | Osisko anticipe une production annuelle de 306 000 onces d’or

L’étude de faisabilité indépendante rendue publique le 28 novembre par Minière Osisko fait état de chiffres très prometteurs pour sa mine d’or près de Waswanipi.

Le président de l’entreprise, Mathieu Savard croit fermement que Windfall deviendra un fleuron canadien parmi les producteurs aurifères.

Même si certains chiffres présentés dans l’étude, intégré par la firme de consultants en ingénierie BBA, constituent des hypothèses, l’ensemble des données est suffisamment solide pour que la minière envisage annoncer ses plans pour le financement du projet au premier semestre de 2023.

L’étude de faisabilité fait état d’une production moyenne annuelle de 306 000 onces d’or.

Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie disponibles moyens après impôt sont évalués 257 M$, en vertu d’un prix de 1 600 $ US par once d’or

« C’est l’argent qui reste en moyenne par année pour les neuf années complètes de production, explique M. Savard. C’est de l’argent qui est libre après impôt, après que les opérations aient été payées. Les premières années, étant donnée les capitaux investis […], on s’entend qu’il n’y a pas de flux de trésorerie disponibles. C’est plus dans le négatif. »

Jusqu’à maintenant, plus de 750 M$ ont été investis dans le projet et il faudra ajouter 791 M$ pour se rendre à l’exploitation.

Outre les infrastructures inhérentes aux projets miniers, le projet comprendra la construction d’un complexe d’hébergement et d’un centre culturel des Premières Nations.

Des emplois à la hausse

Au moment de la signature d’un protocole d’entente avec la Première Nation de Waswanipi pour l’approvisionnement en électricité de Windfall, le 28 février dernier, on avançait le chiffre de 400 emplois permanents. Ce nombre a augmenté à 670 emplois avec l’étude de faisabilité.

« C’était un estimé, là, c’est un peu plus précis », commente le président de Minière Osisko. L’augmentation du nombre d’emploi est aussi proportionnelle à celle du dépôt. « On n’a pas arrêté de grossir le dépôt depuis qu’on l’a acquis » ajoute Mathieu Savard, précisant que ces employés seront séparés en deux groupes travaillant en alternance.

Par voie de communiqué, le chef de la direction d’Osisko, John Burzynski, a fait savoir qu’il est prévu d’avancer l’exploration souterraine et de continuer d’accroître la taille et la qualité du gisement. « Mais ça sera pas comme ce qu’on a vu dans le passé, nuance Mathieu Savard. À une époque on avait 36 foreuses. On a complété le programme de forages de 1,8 million de mètres, qui était la plus grosse campagne de forage dans le monde dans les dernières années. Présentement, c’est plus du forage de délimitation pour rajouter des réserves. On va continuer. On pense que Windfall n’est pas une singularité mais se retrouve dans un district minier. Évidemment on va s’affairer au cour des prochains années à trouver d’autres dépôts. »

Des travaux bientôt

L’entente finale entre Waswanipi et Minière Osisko pour fournir Windfall en électricité n’est pas encore signée mais les travaux commenceront néanmoins dès que les permis seront obtenus, précise John Kitchen, le président de Miyuukaa, le bras économique de Waswanipi. « Les machines sont prêtes pour travailler », dit-il, et des gens de la région sont déjà engagés. Des annonces devraient être faites dans les prochains jours.

Le coût initialement prévu de 163 M$ est descendu à 115M$ parce que la ligne de transmission de 120 kV partira directement du poste d’Hydro-Québec de Waswanipi plutôt que de Lebel-sur-Quévillon. Le fait d’utiliser des poteaux de bois plutôt que des poteaux en aluminium diminue également les coûts, relève M. Kitchen.

Confiant que l’entente finale est dans la poche, le président de Miyuukaa anticipe que les travaux seront terminés fin 2023, début 2024.

« C’est une très belle annonce pour Waswanipi et la région commente M. Kitchen sur l’étude de faisabilité. Ça va donner du travail aux gens. »

À venir

La prochaine étape en vue de la mise en opération de Windfall est le dépôt du rapport d’étude d’impacts environnementaux au Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (Comex) prévu pour mars 2023. Ce dépôt sera éventuellement suivi de consultations des communautés.

Minière Osisko travaille actuellement sur une entente sur les répercussions et les bénéfices avec la communauté de Waswanipi.

« On entrevoit une mise à la production à la mi 2025 », annonce M. Savard.

À noter que le placement privé de 154 M$ en débenture convertible avec la minière australienne Northern Star Ressources, annoncé en novembre 2021. ne s’est pas concrétisé. « Ils avaient une période d’exclusivité pour faire un partenariat mais elle est terminée », révèle Mathieu Savard.