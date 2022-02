Windfall : vers 2024

Les dernières estimations des ressources pour la mine d’or Windfall, près de Waswanipi, sont à ce point positives qu’on parle de mine de classe mondiale. Selon les plus récentes estimations, la mine appartenant à Osisko recèlerait 3,2 millions d’onces à des teneurs de 10,5 grammes.

Le chef de la direction de Minière Osisko, John Burzynski n’hésite pas à qualifier Windfall de « plus grand gite à haute teneur dépassant le million d’onces jamais découvert au Québec », ajoutant qu’il « grimpe lentement mais surement dans la liste mondiale des plus grands gites souterrains à haute teneur en or». Le président de la compagnie, Mathieu Savard, corrobore ces propos. « On considère qu’on a entre les mains un dépôt exceptionnel, tant au niveau des teneurs qu’au niveau de la taille, affirme-t-il. Windfall, c’est un dépôt de classe mondiale et de haute teneur. Si on se compare au Québec, on serait le gisement de cette taille avec les plus hautes teneurs. »

Entrée en opération

Osisko anticipe une production annuelle de 300 000 onces échelonnée sur une décennie. La minière anticipe de rendre publique une étude de faisabilité au quatrième trimestre de cette année. « Quand elle sera déposée, nous aurons plus de précisions sur la viabilité économique de Windfall, explique M. Savard. Mais si on se fie à l’étude économique préliminaire qui avait été publiée l’an dernier, on planche sur une mise en production à la mine en 2024. »

La production à pleine capacité serait atteinte en 2025.

Précédemment, il était prévu que le moulin soit dans un site différent de celui du gisement. Mais l’exploration de la zone Lynx, qui contient à elle seule 2,3 millions d’onces en mesure indiquée à des teneur de 12 grammes, une plus haute concentration que dans le reste du dépôt, a changé les plans. Toutes les opérations devraient être concentrées près du gisement.

Emplois et retombées

La direction de Minière Osisko anticipe 400 emplois permanents et 100 emplois indirects. On estime que la phase de construction nécessitera 500 travailleurs.

M. Savard précise que la compagnie a une politique favorisant les communautés autochtones au niveau de l’emploi et de l’approvisionnement, particulièrement Waswanipi, qui est la communauté d’accueil.

« Tous les chiffres ne sont pas encore compilés, dit-il, mais en septembre l’an dernier, nous avions 122 employés et contractuels au site qui provenaient des Premières Nations sur le territoire, majoritairement de Waswanipi, ce qui représentait 20 % de la main-d’œuvre. »



Un partenariat majeur

Le 30 novembre dernier, Minière Osisko annonçait un placement privé de 154 M$ en débenture convertible avec la minière australienne Northern Star Ressources.

« Ça amène une expertise supplémentaire sur le projet et énormément de crédibilité, s’enthousiasme Mathieu Savard. On parle d’un opérateur qui est chevronné, même si ça ne veut pas nécessairement dire qu’on va en venir à une entente. Northern Star a dans son portfolio la mine Pogo, en Alaska, qui présente plusieurs similitudes avec Windfall. C’est un gisement qui est opéré par rampes et possède de hautes teneurs. »

La débenture peut être convertie en argent et en intérêts ou en actions de Minière Osisko. De plus, Northern Star Ressources possède un droit exclusif, pour une période définie, de négocier un partenariat avec Osisko pouvant aller jusqu’à 50 % d’intérêt dans le projet Windfall.